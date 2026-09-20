Голосование на выборах досрочно завершилось в новых регионах России

В трех новых регионах России голосование на выборах завершилось раньше, чем в регионах европейской части страны. В ДНР участки закрылись в 14:00 мск. Досрочное голосование и работа избирательных участков велись штатно, несмотря на провокации противника, заявил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.

В Запорожской области с 18 сентября участки в селах работали с 8:00 до 14:00 мск, в административных центрах и городах — с 8:00 до 16:00 мск. Общая явка здесь, предварительно, превысила 78%, заявила глава регионального избиркома Галина Катющенко.

Также участки закрылись в ЛНР. Там, как заявила председатель избиркома Марианна Сумская, общая явка с учетом досрочного голосования превысила 79%.

В Херсонской области голосование проходило с 4 по 13 сентября. После завершения работы участков местный избирком заявил о явке в 74,61%.

Центризбирком РФ предусмотрел досрочное волеизъявление в Донбассе и Новороссии. Решение о сроках голосования, а также применении дополнительных форм — на дому или на придомовых территориях — ЦИК оставил на усмотрение нижестоящих комиссий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опережающее голосование».