Голосование на выборах досрочно завершилось в новых регионах России
Голосование на выборах завершилось в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
В трех новых регионах России голосование на выборах завершилось раньше, чем в регионах европейской части страны. В ДНР участки закрылись в 14:00 мск. Досрочное голосование и работа избирательных участков велись штатно, несмотря на провокации противника, заявил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.
В Запорожской области с 18 сентября участки в селах работали с 8:00 до 14:00 мск, в административных центрах и городах — с 8:00 до 16:00 мск. Общая явка здесь, предварительно, превысила 78%, заявила глава регионального избиркома Галина Катющенко.
Также участки закрылись в ЛНР. Там, как заявила председатель избиркома Марианна Сумская, общая явка с учетом досрочного голосования превысила 79%.
В Херсонской области голосование проходило с 4 по 13 сентября. После завершения работы участков местный избирком заявил о явке в 74,61%.
Центризбирком РФ предусмотрел досрочное волеизъявление в Донбассе и Новороссии. Решение о сроках голосования, а также применении дополнительных форм — на дому или на придомовых территориях — ЦИК оставил на усмотрение нижестоящих комиссий.
Подробнее — в материале «Ъ» «Опережающее голосование».
В феврале 2024 года всю территорию новых субъектов объявили труднодоступной в связи с проведением спецоперации. Поэтому голосование организовывали не только на стационарных участках: в отдаленные муниципалитеты выезжали члены комиссий с переносными ящиками, а к жителям, в том числе живущим вблизи передовой, приходили домой с бюллетенями.
В Запорожской области стационарные участки открывали вблизи линии боевого соприкосновения, где голосовали местные жители и военнослужащие, тогда как для других населенных пунктов применяли выездной формат.