Рашида Темрезова переизбрали главой Карачаево-Черкессии

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Карачаево-Черкесии главу республики избирает региональный парламент. Согласно описанию процедуры, опубликованному в 2021 году, срок полномочий составляет пять лет, а кандидатуры президенту России представляют политические партии; затем президент предлагает их парламенту для избрания.

Поэтому парламентское голосование является решающим этапом уже после формирования списка кандидатур на федерально-партийном уровне. В 2026 году порядок избрания главы Карачаево-Черкесии региональным парламентом сохранялся.