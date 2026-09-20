Рашида Темрезова переизбрали главой Карачаево-Черкессии
Парламент Карачаево-Черкессии переизбрал Рашида Темрезова главой республики. Решение было принято единогласно при участии в тайном голосовании 48 депутатов из 50.
«Темрезов — 48 голосов, Чайка — голосов не подано, Шнахов — голосов не подано», — сообщил председатель парламента Александр Иванов (цитата по «РИА Новости»).
Господин Темрезов возглавляет КЧР с марта 2011 года. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия».
В Карачаево-Черкесии главу республики избирает региональный парламент. Согласно описанию процедуры, опубликованному в 2021 году, срок полномочий составляет пять лет, а кандидатуры президенту России представляют политические партии; затем президент предлагает их парламенту для избрания.
Поэтому парламентское голосование является решающим этапом уже после формирования списка кандидатур на федерально-партийном уровне. В 2026 году порядок избрания главы Карачаево-Черкесии региональным парламентом сохранялся.