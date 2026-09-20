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Минздрав: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 38 человек

Минздрав: в больницах Подмосковья находятся 17 пострадавших при атаке БПЛА

После атаки БПЛА в больницах Подмосковья проходят лечение 17 пострадавших, в том числе двое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Еще 21 пострадавший, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев изначально сообщал о 20 пострадавших — из них 15 человек госпитализировали. Позднее он уточнил, что один из пациентов умер в больнице. По предварительным данным, число жертв ночной атаки выросло до трех.

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