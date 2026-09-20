Бывшая президент Чили отказалась от борьбы за пост генсека ООН

Бывшая президент Чили Мишель Бачелет снимает свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН. О решении она объявила после консультативного голосования в ООН, по результатам которого госпожа Бачелет заняла предпоследнее место.

Как передает агентство EFE, Мишель Бачелет указала, что выборы генсека проходят в сложной международной обстановке. Она пояснила, что речь идет об «ослаблении принципов и основ международного сотрудничества, систематических нарушениях международного права и отрицании проблемы изменения климата вопреки научным доказательствам».

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Борьбу за пост продолжают восемь кандидатов. По результатам секретного предварительного голосования лидировала бывшая вице-премьер Коста-Рики Ребека Гринспан.