Бывшая президент Чили отказалась от борьбы за пост генсека ООН
Бывшая президент Чили Мишель Бачелет снимает свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН. О решении она объявила после консультативного голосования в ООН, по результатам которого госпожа Бачелет заняла предпоследнее место.
Как передает агентство EFE, Мишель Бачелет указала, что выборы генсека проходят в сложной международной обстановке. Она пояснила, что речь идет об «ослаблении принципов и основ международного сотрудничества, систематических нарушениях международного права и отрицании проблемы изменения климата вопреки научным доказательствам».
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Борьбу за пост продолжают восемь кандидатов. По результатам секретного предварительного голосования лидировала бывшая вице-премьер Коста-Рики Ребека Гринспан.
Выход Мишель Бачелет не завершает отбор нового генерального секретаря ООН и не превращает результат консультативного голосования в окончательный. Для оставшихся претендентов предстоят закрытые обсуждения и голосования в Совете Безопасности, после которых совет направит Генеральной ассамблее рекомендацию по кандидатуре; затем решение вынесут на голосование ассамблеи.
Победа в предварительном раунде сама по себе не гарантирует назначения. Кандидату потребуется поддержка как минимум девяти членов Совета Безопасности при отсутствии голоса против со стороны любого из пяти постоянных членов, обладающих правом вето.