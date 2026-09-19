Пентагон пообещал поддерживать оборонные программы и реформы армии Армении

В административном комплексе Министерства обороны Армении прошли армяно-американские двусторонние консультации по вопросам обороны. Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что Вашингтон намерен продолжать поддержку реформ вооруженных сил Армении, задействуя весь потенциал консультационных программ, обмена опытом и иных направлений содействия.

В ходе переговоров стороны подвели итоги программ, реализованных за последние годы в рамках двустороннего сотрудничества, а также обсудили возможности для расширения взаимодействия по всем направлениям сотрудничества. По завершении консультаций был подписан протокол, фиксирующий проделанную работу и достигнутые договоренности.

Одним из ключевых элементов трансформации армии Армении стало решение перейти на форму в стандартах НАТО. Помимо этого планируется продолжить проведение совместных учений и тренировок армянских и американских военных.