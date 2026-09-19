Пентагон пообещал поддерживать оборонные программы и реформы армии Армении
В административном комплексе Министерства обороны Армении прошли армяно-американские двусторонние консультации по вопросам обороны. Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что Вашингтон намерен продолжать поддержку реформ вооруженных сил Армении, задействуя весь потенциал консультационных программ, обмена опытом и иных направлений содействия.
В ходе переговоров стороны подвели итоги программ, реализованных за последние годы в рамках двустороннего сотрудничества, а также обсудили возможности для расширения взаимодействия по всем направлениям сотрудничества. По завершении консультаций был подписан протокол, фиксирующий проделанную работу и достигнутые договоренности.
Одним из ключевых элементов трансформации армии Армении стало решение перейти на форму в стандартах НАТО. Помимо этого планируется продолжить проведение совместных учений и тренировок армянских и американских военных.
Американская поддержка реформ армии Армении включает не только консультации военных ведомств, но и участие специалистов Министерства обороны США в практических учениях. В мае 2024 года они помогали отрабатывать реагирование на ядерные, химические, биологические и радиологические угрозы; отдельной задачей было выявление проблем во взаимодействии государственных органов. Это придает двусторонним договоренностям прикладной характер и распространяет их на межведомственную координацию.
Для Армении такая работа проходит на фоне пересмотра внешних партнерств в военной сфере. В 2023 году секретарь Совета безопасности Армении говорил о намерении усиливать армию при поддержке иностранных партнеров и отмечал, что ранее реформы проводились совместно с Россией; в ноябре того же года представители армянского Минобороны и Европейского командования США обсуждали развитие двустороннего военного сотрудничества.