Памфилова: явка превысила показатели «мирных выборов» 2021 года
Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила показатель пятилетней давности. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России. По данным ЦИК на 16:43 мск, явка на выборы достигла 54%.
«Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными», — заявила она.
Глава ЦИКа также отметила рекордно низкое количество обращений из-за нарушения прав наблюдателей. «Всего 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений, сегодня — всего 3 обращения по данной тематике»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»).
Заметный вклад в текущую явку внесло досрочное голосование: с 28 августа в труднодоступных и отдаленных местностях, а также в новых и приграничных субъектах проголосовали более 4,2 млн человек. Еще более 4 млн избирателей зарегистрировались для дистанционного голосования в 32 регионах; явка на федеральной платформе превышала 67% и продолжала расти.
Сопоставление с выборами 2021 года не полностью однородно по моменту подсчета и охвату способов голосования. Тогда к завершению второго дня ЦИК отдельно фиксировал 31,51% без учета дистанционного голосования, а окончательная явка после трех дней голосования составила 51,72%; онлайн-голосование было доступно только в семи регионах.