Памфилова: явка превысила показатели «мирных выборов» 2021 года

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила показатель пятилетней давности. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России. По данным ЦИК на 16:43 мск, явка на выборы достигла 54%.

«Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными», — заявила она.

Глава ЦИКа также отметила рекордно низкое количество обращений из-за нарушения прав наблюдателей. «Всего 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений, сегодня — всего 3 обращения по данной тематике»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»).