До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье

Три человека погибли в Подмосковье в результате атаки беспилотников в ночь на 20 сентября. Это следует из заявления губернатора Андрея Воробьева.

Глава региона сообщил, что в Софьино Раменского округа были госпитализированы 19-летний подросток и его 15-летняя сестра. «Их мама погибла во время атаки, отец скончался в больнице», — написал господин Воробьев.

Утром губернатор сообщал, что при атаке дронов «погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском».

В списке пострадавших в Московской области, по данным губернатора на утро, было 20 человек, включая троих детей. Сообщалось о госпитализации 15 человек.