При атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского НПЗ
При налете беспилотников на столицу поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
С начала ночи силы ПВО уничтожили 151 беспилотник, летевший на Москву, писал ранее Сергей Собянин. Он уточнил, что атака продолжается.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. В Шереметьево действуют ограничения на прием и отправку самолетов.
Московский НПЗ выпускает высокооктановый бензин, дизельное и авиационное топливо и обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона. Поэтому значение повреждения определяется не только самим фактом ущерба, но и тем, затронута ли технологическая цепочка производства нефтепродуктов.
В мае 2026 года после удара беспилотника по территории завода сообщалось, что его технология не была нарушена. Этот эпизод показывает, что повреждение отдельного объекта не означает автоматической остановки всего предприятия, однако по текущему случаю масштаб влияния на работу МНПЗ пока не уточнен.