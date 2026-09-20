При атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского НПЗ

При налете беспилотников на столицу поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

С начала ночи силы ПВО уничтожили 151 беспилотник, летевший на Москву, писал ранее Сергей Собянин. Он уточнил, что атака продолжается.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы. В Шереметьево действуют ограничения на прием и отправку самолетов.