Сергея Меняйло переизбрали главой Северной Осетии

Депутаты парламента Северной Осетии проголосовали за продление на новый срок полномочий Сергея Меняйло как главы республики. Спикер парламента Таймураз Тускаев сообщил, что за его кандидатуру отдали голоса 61 депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сразу после подведения итогов голосования господин Меняйло принес присягу. Он возглавляет регион с сентября 2021 года (в статусе врио — с апреля).