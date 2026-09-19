Суд отправил основателя Mixit Олега Пая под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора производителя косметических товаров Mixit Олега Пая по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Господина Пая правоохранительные органы задержали вчера. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробностей дела в суде не сообщили.

Mixit — крупный российский бренд косметики. Олег Пай основал компанию в 2014 году вместе с Назаровой. По данным на 2024 год, в России и за рубежом Mixit владеет 32 тыс. точек продаж. В 2025 году чистая прибыль производителя достигала 3,5 млрд руб.