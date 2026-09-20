Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву
Собянин: силы ПВО сбили 1600 БПЛА в направлении Москвы за день
Силы противовоздушной обороны за последние сутки отразили самую массированную атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Со вчерашнего дня «на всех рубежах» сбили свыше 1600 беспилотников.
Из них 450 сбили на подлете к столице. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале.
При атаке БПЛА был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. В Подмосковье были атакованы 17 округов. Погибли два человека, еще шестеро пострадали.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в аэропорты других городов.
Для оценки заявленного масштаба показателен предыдущий ориентир: в августе 2026 года в сторону Москвы летели 620 беспилотников, и эту атаку называли крупнейшей за два года. Указанный в новости показатель существенно превосходит этот уровень, поэтому речь идет не только о большем числе целей для ПВО, но и о значительно более высокой нагрузке на систему отражения налета.
Атаки меньшего масштаба уже приводили к остановке работы авиаузла. В мае 2025 года после сообщения об уничтожении шести беспилотников временно прекратили прием и отправку рейсов Домодедово, Внуково и Жуковский, а в июле 2025 года при налете 42 беспилотников все московские аэропорты несколько раз приостанавливали работу; в июне 2026 года из-за атаки аэропорты авиаузла полностью прекращали работу, пассажиров эвакуировали, а более 170 рейсов отменили.