Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны за последние сутки отразили самую массированную атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Со вчерашнего дня «на всех рубежах» сбили свыше 1600 беспилотников.

Из них 450 сбили на подлете к столице. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

При атаке БПЛА был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. В Подмосковье были атакованы 17 округов. Погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в аэропорты других городов.