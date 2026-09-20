Памфилова обвинила уехавших россиян в «грязной игре» против страны

Покинувшие Россию граждане участвуют в провокациях иностранных государств против российских выборов. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Вместо того, чтобы покаяться, признать свои ошибки, вернуться в страну и работать на ее усиление возрождения, участвуют в этой грязной игре против своей страны», — сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

По словам госпожи Памфиловой, попытки кибератак на избирательную инфраструктуру шли из Украины, Британии, Индии, Индонезии. Всего зафиксировали «более 1 тыс. волн DDoS-атак», добавила она.