Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXAI обвинили в сговоре с целью замедлить ИИ
Группа из четырех истцов подала в суд Северного округа штата Калифорния на американские компании Anthropic, Google, OpenAI, SpaceXAI. Компании обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта (ИИ), сообщает издание Politico.
Заявители утверждают, что призыв главы Anthropic Дарио Амодея к «общеотраслевой координации» для замедления развития ИИ, к которому присоединились руководители OpenAI, SpaceXAI и Google, равносилен незаконному деловому соглашению между конкурентами в соответствии с антимонопольным законодательством США.
Один из адвокатов истцов Ник Роули объяснил иск тем, что любые «частные корыстные соглашения» между компаниями в сфере ИИ могут привести к его «выходу из-под контроля человека». «Верховенство права должно быть установлено прозрачно и законно нашим правительством с подотчетностью перед общественностью», — отметил юрист. По его словам, человечество «заслуживает железных гарантий» в отношении таких угроз.
9 сентября из Anthropic (разработчик Claude) уволился ведущий специалист по обучению ИИ-моделей Джейкоб Коксон. Он заявил, что из-за конкуренции ИИ-компании «несутся прямо к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют нашими жизнями». Позже к призыву замедлить развитие ИИ присоединились главы Anthropic Дарио Амодей, SpaceX Илон Маск и OpenAI Сэм Альтман. Президент США Дональд Трамп, однако, отверг эту идею из-за опасений уступить превосходство Китаю.
Антимонопольный риск возникает не из-за самой дискуссии о безопасности, а из-за возможной одновременной договоренности конкурирующих лабораторий замедлить разработку: такой коллективный темп может выглядеть как сговор. Безопасностная конструкция, которую описывала Anthropic, предполагала одновременную остановку ведущих разработчиков и глобальный механизм координации с проверками, то есть зависела бы от согласованных действий конкурентов.
У такой схемы есть внешнее ограничение: если американские корпорации временно откажутся от разработки сверхмощного ИИ, китайские компании могут продолжить ее без паузы. Вопрос о контроле скорости обучения обсуждался и с властями: Сэм Альтман говорил о возможных общих темпах развития между лабораториями, а в июле обсуждал с представителями Белого дома необходимость контроля над скоростью обучения новых систем.