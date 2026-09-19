Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXAI обвинили в сговоре с целью замедлить ИИ

Группа из четырех истцов подала в суд Северного округа штата Калифорния на американские компании Anthropic, Google, OpenAI, SpaceXAI. Компании обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта (ИИ), сообщает издание Politico.

Заявители утверждают, что призыв главы Anthropic Дарио Амодея к «общеотраслевой координации» для замедления развития ИИ, к которому присоединились руководители OpenAI, SpaceXAI и Google, равносилен незаконному деловому соглашению между конкурентами в соответствии с антимонопольным законодательством США.

Один из адвокатов истцов Ник Роули объяснил иск тем, что любые «частные корыстные соглашения» между компаниями в сфере ИИ могут привести к его «выходу из-под контроля человека». «Верховенство права должно быть установлено прозрачно и законно нашим правительством с подотчетностью перед общественностью», — отметил юрист. По его словам, человечество «заслуживает железных гарантий» в отношении таких угроз.

9 сентября из Anthropic (разработчик Claude) уволился ведущий специалист по обучению ИИ-моделей Джейкоб Коксон. Он заявил, что из-за конкуренции ИИ-компании «несутся прямо к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют нашими жизнями». Позже к призыву замедлить развитие ИИ присоединились главы Anthropic Дарио Амодей, SpaceX Илон Маск и OpenAI Сэм Альтман. Президент США Дональд Трамп, однако, отверг эту идею из-за опасений уступить превосходство Китаю.