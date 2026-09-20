Завершено согласование проекта нового аэропорта Иркутска

Строительство нового аэропорта Иркутска начнется в 2028 году. Об этом говорится в сообщении правительства региона о завершившемся согласовании предпроектной документации объекта.

Документацию разработало ФГУП Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект». Аэропорт появится на площадке «Ключевой», расположенной в Ангарском городском округе и Шелеховском районе.

«Планируется, что длина искусственной взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту Иркутска составит 4,2 км, ширина — 60 м, площадь аэровокзала — 60 тыс. кв. м, его пропускная способность — 3 тыс. пассажиров в час»,— говорится в сообщении о параметрах аэропорта.

В 2025 году действующий аэропорт Иркутска обслужил 4,05 млн пассажиров. Рост к показателю 2024 года составил 2,7%. В 2014 году 100% акций АО «Международный аэропорт Иркутск» было передано из федеральной собственности в собственность Иркутской области.

Валерий Лавский