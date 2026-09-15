На Ставрополье будут судить чиновника за фиктивное благоустройство и закопанный в полях скот

В Кировском округе Ставрополья завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя территориального отдела муниципалитета. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По версии следствия, 38-летний житель станицы Советской в течение шести месяцев 2025 года использовал муниципальные контракты как источник дохода, заключая со знакомым договоры на работы по благоустройству станицы. Фактически услуги не оказывались, а полученные деньги «подрядчик» обналичивал и передавал обвиняемому, оставляя себе незначительную часть. Ущерб превысил 130 тыс. руб.

Кроме того, нарушив закон об обращении с биологическими отходами, обвиняемый поручил подчиненным вырыть три траншеи на землях сельскохозяйственного и промышленного назначения в станице Советской. В них закопали останки крупного рогатого скота и других парнокопытных. Плодородному слою почвы нанесен серьезный вред, ущерб по этому эпизоду превысил 200 тыс. руб.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, соединенные в одно производство. На имущество обвиняемого наложен арест. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.

Алина Зорина