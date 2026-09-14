Bloomberg: Австрия отказала главе ядерного агентства Ирана во въезде в Вену

Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам и главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммеду Эслами запретили въезд в Австрию. Там он планировал выступить на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американский источник.

По информации агентства, ООН запросила временное снятие санкций с Мохаммеда Эслами, однако власти США настояли на том, чтобы не снимать ограничения. На конференции может выступить представитель Ирана более низкого уровня позже на этой неделе.

Вместо иранского чиновника на площадке выступит министр энергетики США Крис Райт с жестким предупреждением в адрес Тегерана, сообщает источник Bloomberg. Американская сторона намерена потребовать от Ирана полного выполнения обязательств по гарантиям и обеспечения доступа инспекторам.