Bloomberg: Австрия отказала главе ядерного агентства Ирана во въезде в Вену
Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам и главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммеду Эслами запретили въезд в Австрию. Там он планировал выступить на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американский источник.
По информации агентства, ООН запросила временное снятие санкций с Мохаммеда Эслами, однако власти США настояли на том, чтобы не снимать ограничения. На конференции может выступить представитель Ирана более низкого уровня позже на этой неделе.
Вместо иранского чиновника на площадке выступит министр энергетики США Крис Райт с жестким предупреждением в адрес Тегерана, сообщает источник Bloomberg. Американская сторона намерена потребовать от Ирана полного выполнения обязательств по гарантиям и обеспечения доступа инспекторам.
Для МАГАТЭ доступ к объектам и оборудованию — не формальность: карты памяти на системах наблюдения за производством центрифуг требуется менять примерно каждые три месяца, и если инспекторы не могут обслуживать эти системы, в данных о мониторинге возникают пробелы. По состоянию на ноябрь 2024 года камеры наблюдения, установленные МАГАТЭ в Иране, оставались выведенными из строя, а опытные сотрудники агентства «по соображениям безопасности» были лишены доступа к важнейшим ядерным объектам страны.
Мохаммад Эслами уже участвовал в согласовании технического взаимодействия с агентством: в 2021 году по итогам его переговоров с Рафаэлем Гросси было решено, что техническая группа МАГАТЭ приедет в Иран для работ с камерами наблюдения, а инспекторам разрешили заменить носители информации, хранящиеся под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ.
В мае 2025 года Эслами также заявлял, что в случае достижения ядерной сделки специалисты из США, работающие при МАГАТЭ, могут быть допущены к проверке иранских объектов.