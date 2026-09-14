Новосибирским ЛПХ поставили 633 единицы скота вместо изъятых из-за пастереллеза

В пяти районах и округах Новосибирской области завершилась поставка скота частным владельцам, потерявшим животных из-за вспышки пастереллеза в начале 2026 года. Данные о количестве животных вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов привел на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

«По ЛПХ завершена работа по поставке поголовья с учетом средств 54 млн руб. всероссийской организации “Народный фермер”. Всего было завезено в Черепановский, Ордынский, Баганский, Карасукский, Купинский районы и округа 331 единица крупного рогатого скота (КРС) и 302 единицы мелкого рогатого скота»,— сообщил господин Михайлов. Ранее власти региона не называли количество животных, изъятых в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в ходе борьбы с распространением болезни.

По данным руководителя минсельхоза, юридическим лицам в Черепановском и Купинском районах к настоящему времени поставлено в общей сложности 1,5 тыс. голов КРС.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе корректировки бюджета Новосибирской области на 2026 год в него были внесены расходы в объеме 0,8 млрд руб. на помощь владельцам изъятых животных и поддержку муниципалитетов, оказавшихся в зоне ликвидации эпизоотических очагов.

Валерий Лавский