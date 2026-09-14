В Бурятии продолжаются поиски туристки из Иркутска, пропавшей в конце августа

Более 330 кв. км обследовали спасатели в ходе поисков туристки из Иркутска, которая пропала 29 августа в районе горы Буту-Гол в Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства ГО и ЧС.

Поисковые мероприятия проходят в Окинском сойотском муниципальном округе. В зону поиска вошли местность Балаган, река Жохой и тропа на гору Буту-Гол.

Задействованы 30 человек и 14 единиц техники, в том числе БПЛА. По данным Забайкальского УГМС, 14 сентября осадков на территории Бурятии не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, ночью похолодает до +2 градусов.

Александра Стрелкова