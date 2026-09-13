Главные новости за неделю 7–13 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

При атаке ВСУ на Севастополь 13 сентября пострадали два человека: мужчина получил ранение конечности, женщина — минно-взрывную травму.

В Славянске-на-Кубани после налета БПЛА 13 сентября пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы. В Славянском районе на одном из предприятий начался пожар, обломки дрона повредили газопровод в частном секторе, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника.

В Республике Крым стартовал прием заявок от местных предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.

Краснодарский крайсуд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства имущества экс-судьи краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц.

Краснодар находится на 34-м месте рейтинга самой дорогой аренды квартир в России. Снять однокомнатную квартиру в столице Кубани стоит в среднем 26,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — 36 тыс. руб., трехкомнатную — 49,4 тыс.

Товарооборот Краснодарского края с Китаем по итогам 2025 года вырос на 57%, до $3,4 млрд. При этом поставки кубанской продукции в КНР увеличились почти в 2,5 раза.

В результате атаки БПЛА на Новороссийск в ночь на 9 сентября погибли ребенок и трое взрослых. Еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений.

При атаке безэкипажных катеров (БЭК) в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

В Краснодарском крае простились с Исхаком Машбашем — Героем Труда России, народным писателем Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии.

За прошедшее лето на Кубани отдохнули и оздоровились около 8,3 млн туристов. Всего с начала года регион посетили 12,3 млн гостей.