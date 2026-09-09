В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 472 квартиры и 69 частных домов

На заседании оперативного штаба глава Новороссийска Андрей Кравченко заслушал доклады о ходе ликвидации последствий атаки на город. По предварительным данным, повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В большинстве МКД повреждены остекление и общедомовое имущество. Глава города поручил закрыть оконные проемы, чтобы защитить помещения от осадков, и проработать с УК возможность проведения ремонтных работ за их счет. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района — они повреждены практически до основания. Семьям, лишившимся жилья, окажут помощь с расселением.

С утра коммунальные бригады и УК расчищали придомовые территории: собирали осколки, обломки бетона и кирпича. На адресах, требующих усиленной помощи, дополнительно задействуют волонтеров, а для разбора завалов в разрушенных домах привлекут спасательные отряды.

На территориях социальных объектов, получивших повреждения, завершается уборка. Детские сады №10 и №22 с завтрашнего дня возобновят работу, за исключением групп, где требуется замена окон. Глава поручил приступить к восстановлению соцобъектов в максимально короткие сроки.

Сейчас работа оперативного штаба продолжается. Глава города отметил, что все заявки обрабатываются в приоритетном порядке. Ситуация находится на личном контроле Андрея Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке беспилотников. Прошедшей ночью город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Алина Зорина