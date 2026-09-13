Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализовано 12 БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным губернатора, есть двое пострадавших, которые во время воздушной тревоги были на открытых пространствах. Мужчина получил ранение конечности, женщина — минно-взрывную травму. Их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, в районе Андреевки в результате падения сбитого дрона загорелся небольшой участок травы. Возгорание тушат пожарные.

Ранее, в ходе отражения атаки на Севастополь было нейтрализовано 15 БПЛА.

Андрей Николаев