Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализовано 12 БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
По данным губернатора, есть двое пострадавших, которые во время воздушной тревоги были на открытых пространствах. Мужчина получил ранение конечности, женщина — минно-взрывную травму. Их жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, в районе Андреевки в результате падения сбитого дрона загорелся небольшой участок травы. Возгорание тушат пожарные.
Ранее, в ходе отражения атаки на Севастополь было нейтрализовано 15 БПЛА.