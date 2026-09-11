Суд подтвердил изъятие имущества семьи Хахалевых в доход государства

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц. Апелляционные жалобы представителей ответчиков суд оставил без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступали 20 физических и два юридических лица, которых суд признал номинальными держателями активов семьи Хахалевых и участниками легализации имущества, полученного коррупционным путем.

Поводом для иска стали сведения о несоблюдении Еленой Хахалевой антикоррупционных ограничений и обязанностей в период исполнения полномочий судьи. По версии суда, она использовала судебные механизмы для распределения сельскохозяйственных земель в пользу компаний, аффилированных с ее мужем Робертом Хахалевым. Семья, как установил суд, получила контроль над земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га, после чего доходы вкладывались в недвижимость, транспорт и другие активы.

В материалах дела также указано, что сестра Елены Хахалевой Наталия, занимавшая должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края, участвовала в принятии решений, позволивших связанным с Робертом Хахалевым компаниям избежать уплаты многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей.

Октябрьский районный суд обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства на счетах ответчиков на общую сумму более 15,5 млн руб.

Решение районного суда было обращено к немедленному исполнению. Апелляционная инстанция подтвердила его законность.

Вячеслав Рыжков