Снять однокомнатную квартиру в Краснодаре стоит 26,6 тысячи рублей в месяц

Краснодар находится на 34-м месте рейтинга самой дорогой аренды квартир в России. Рейтинг публикует федеральный портал «Мир квартир». По данным аналитиков ресурса, снять однокомнатную квартиру в столице Кубани стоит в среднем 26,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — 36 тыс. руб., трехкомнатную — 49,4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В сегменте «однушек» и «двушек» за месяц наблюдался небольшой рост средней стоимости — 0,1 и 0,3% соответственно, в сегменте трехкомнатных квартир — снижение на 3,7%. По показателю отрицательной динамики средней стоимости аренды жилья в России Краснодар входит в пятерку городов. Больше всего цена аренды снизилась в Иванове (+1,1% — однокомнатные; –3,2% - двухкомнатные и –4,2% — трехкомнатные). Также отрицательная динамика наиболее заметно проявилась в Орле (+1,4%, –2,7% и –3,8%), Севастополе (–2,4%, –0,8% и –0,9%) и Курске (–1,9%, –0,7% и –1,3%).

Как рассказала «Ъ-Кубань» краснодарский риелтор Ирина Дробот, цены на долгосрочную аренду в Краснодаре по сравнению с прошлым годом остались на том же уровне. По ее словам, в локациях, где процветает массовое строительство и есть большое количество предложений — возможно даже небольшое снижение.

«На аренду в сегменте бизнес-класса с дизайнерским ремонтом цены выросли процентов на 10. Но в среднем — мало что изменилось. Это связано как с геополитической обстановкой, так и с большим количеством предложений по аренде.

Конечно же, высокие ставки по ипотеке на вторичное жилье поддерживают рынок на прежнем уровне, так как не все могут себе позволить покупку собственной квартиры и ждут лучших времен, а в период ожидания арендуют»,— говорит госпожа Дробот.

Эксперт по кубанской недвижимости Евгений Ткачев считает, что ставки аренды в Краснодаре вполне рыночные и цена аренды в настоящее время стабилизировалась. «Но если говорить о большом тренде, в Краснодаре количество арендных квартир по-прежнему будет увеличиваться, в результате чего мы можем увидеть снижение стоимости аренды. Либо дальнейшую фиксацию на текущих значениях»,— комментирует эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости», в Краснодаре интерес к долгосрочной аренде квартир в августе вырос в сравнении с июлем на 13%. Наибольший прирост пришелся на однокомнатные квартиры (+17%) и студии (+15%). При этом предложение сократилось на 7%. Основу рынка составляют однокомнатные квартиры — 58% объявлений, на двухкомнатные приходится 20%, на студии — 17%.

«В Краснодаре доля интереса к объявлениям без комиссии за год выросла с 63 до 75%. Это отражает стремление арендаторов заранее подобрать вариант, который будет удобен и с точки зрения расположения, и с точки зрения условий аренды»,— говорит господин Каменев.

О ситуации с ценами на аренду жилья в городах юга России и Северного Кавказа — читайте в материале «Review. Юг России» «Место аренды пусто не бывает».

Дмитрий Михеенко