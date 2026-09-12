Предпринимателям Крыма предоставят отсрочку уплаты страховых взносов

В Республике Крым стартовал прием заявок от местных предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Речь, по его словам, идет об отсрочке по уплате страховых взносов, приостановлении вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок, а также о продлении сроков направления требований об уплате задолженности и ее взыскании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

«Правительством республики определен порядок формирования перечня субъектов предпринимательской деятельности, соответствующих критериям оказания мер поддержки согласно постановлению правительства РФ, принятому по поручению президента. <...> Решение распространяется на предприятия, работающие, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, общественного питания»,— написал господин Аксенов.

Он отметил, что заявки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принимаются в электронном виде по ссылке. Специалисты Центра «Мой бизнес» Республики Крым оказывают помощь при заполнении заявок.

Василий Хитрых