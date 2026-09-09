В результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск погибли ребенок и 3 взрослых

В Краснодарском крае минувшей ночью была отражена массированная атака беспилотников. Основной удар пришелся по Новороссийску, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, при необходимости их готовы перевезти в краевые медицинские центры.

В Новороссийске повреждены три частных и пять многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать оперативные и спасательные службы. Губернатор поручил главе города Андрею Кравченко оценить ущерб и обеспечить необходимую помощь пострадавшим семьям.

В Анапе обломками беспилотника повреждены три частных дома и детский сад. Пострадавших там нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах.

Вениамин Кондратьев заявил, что находится на постоянной связи с главами муниципалитетов, и поблагодарил военнослужащих, силы ПВО и сотрудников экстренных служб за работу по защите региона и ликвидации последствий атаки.

Вячеслав Рыжков