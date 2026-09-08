На Кубани простились с Исхаком Машбашем

В Краснодарском крае простились с Исхаком Машбашем — Героем труда России, народным писателем Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии. Траурная церемония прошла в ауле Урупском, в ней принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона назвал Исхака Машбаша человеком «большого таланта, глубокой мудрости и щедрой души» и отметил, что его смерть стала утратой не только для родных и близких, но и для всей страны.

«Исхака Шумафовича я знал лично. Он всегда восхищал выдающимся литературным даром и при этом скромностью, искренней любовью к своему народу»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отдельно упомянул произведение Машбаша «Мосты», назвав его нравственным ориентиром и призывом к единению. По словам господина Кондратьева, писатель на протяжении жизни выступал за сохранение мира и согласия и будущее, в котором жители Адыгеи и Кубани смогут жить на свободной земле.

«Он будет жить столько, сколько мы будем помнить творчество этого талантливейшего человека, ставшего нравственным ориентиром для современников»,— заявил губернатор.

Вячеслав Рыжков