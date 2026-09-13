В Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА пострадало три человека

Количество пострадавших при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани, по уточненной информации, увеличилось до трех человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Двое пострадавших были госпитализированы, медики им оказывают необходимую помощь. На местах падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.

Как писал «Ъ-Кубань», в Славянском районе на территории одного из предприятий начался пожар, обломки БПЛА повредили газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Повреждения получили четыре домовладения и поликлиника.

По информации на утро 13 сентября, пострадал один человек, ему была оказана медпомощь.

По данным Минобороны России, в течение ночи 13 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей.

Андрей Николаев