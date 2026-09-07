За лето на Кубани отдохнули около 8,3 млн туристов

За прошедшее лето в Краснодарском крае отдохнули и оздоровились около 8,3 млн туристов. Всего с начала года регион посетили 12,3 млн гостей. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в летний период в крае работали 11 тыс. отелей и санаториев, в том числе по системе «все включено» и «ультра все включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Вениамин Кондратьев отметил, что власти продолжают работу по повышению качества отдыха на территории Краснодарского края. В регионе расширяют номерной фонд, возводят современные отели и новые точки притяжения для туристов и местных жителей. По его словам, помимо пляжного отдыха активно развиваются гастрономический, винный, экологический, сельский, промышленный и научно-популярный туризм.

«Сейчас начался бархатный сезон — уверен, он будет не менее насыщенным, а наши курорты продолжат радовать гостей комфортом и высоким уровнем гостеприимства»,— добавил губернатор Краснодарского края.

Ранее глава региона сообщал, что летом на Кубани отдохнули и оздоровились 300 тыс. детей со всей страны. Всего на детскую оздоровительную кампанию в этом году выделили около 4 млрд руб.

Алина Зорина