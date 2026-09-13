Главные события недели 7–13 сентября в Черноземье

На второй неделе сентября бизнес Черноземья продолжал адаптироваться к дефициту бензина. В Белгородской области начало восстанавливаться производство птицы, в Воронежской области открыли завод алюминиевой тары за 11 млрд руб., а возможным покупателем тамбовской «Ланты» стала компания из Ленинградской области. В Воронеже не запустили 5G, орловский Rubetek занялся робототехникой, а атаки ВСУ на часть макрорегиона усилились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Воронеж. Петровская набережная

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Вечерний Воронеж. Петровская набережная

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Водители и бизнес Черноземья продолжают адаптироваться к локальному дефициту бензина. В Тамбовской области не работала каждая восьмая АЗС, а режим «чет-нечет» сохранялся также в Курской и Липецкой областях. Эксперты не ждут улучшения ситуации до восстановления работы НПЗ

В крупнейшей по выпуску птицы в России Белгородской области производство выросло на 3,8%, до 381,6 тыс. т. Положительную динамику также показали Липецкая и Орловская области, тогда как сильнее всего выпуск сократился в Курской области и на Тамбовщине

В ОЭЗ «Центр» в Воронежской области открыли завод алюминиевой тары «Альба Воронеж» за 11 млрд руб. Предприятие сможет выпускать до 1 млрд банок в год, на нем создано 200 рабочих мест

Ленинградская «Плаза групп» стала единственным участником торгов по продаже национализированного тамбовского оператора связи «Ланта», предложив 223,5 млн руб. Результаты торгов обжалованы в ФАС

ДСК расширит ЖК «Новый Современник» в Воронеже: за 1 млрд руб. там построят физкультурно-оздоровительный комплекс, а на месте бывшего миграционного центра появится 33-этажный дом

Орловский производитель IoT-решений Rubetek создал подразделение Rubetek Robotics для разработки программного и аппаратного обеспечения в сфере робототехники и Physical AI

Завод «Моторинвеста» в Липецкой области вернулся к штатной работе после зимнего обрушения крыши цеха. С начала года предприятие выпустило 3,5 тыс. электромобилей и гибридов Evolute

В Белгороде выставили на продажу за 60 млн руб. строительную фирму «Универсал-сервис» вместе с техникой, автомобилями, оборудованием и офисом. Владелец объяснил решение сложностями работы в приграничных районах

Суд ввел наблюдение в ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» с долгами перед кредиторами на 2,6 млрд руб.

Бюджеты Белгородской, Орловской и Тамбовской областей за первое полугодие исполнили с дефицитом, который на Белгородчине достиг 14,5 млрд руб. Воронежская, Липецкая и Курская области завершили период с профицитом

Воронеж остался единственным российским городом-миллионником без 5G. Операторы не назвали точных сроков запуска сети, а Т2 обозначил горизонт в пределах пяти лет

В Курске передали в суд дело бывшего директора ДРСУ Руслана Алистратова и экс-главы городского УКС Ольги Масловой о хищении более 15 млн руб. при ремонте дороги

Управляющим ВТБ в Воронежской области назначили Андрея Мусияченко, ранее отвечавшего за корпоративный бизнес банка в Краснодарском крае

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о топливных ограничениях, передаче транспортных полномочий на областной уровень и строительстве медцентра «Титаник» и западного обхода Орла

В части регионов Черноземья усилились атаки ВСУ: число налетов беспилотников на Воронежскую область выросло более чем вдвое, на Орловскую — вдвое, на Курскую — на 4%

При 178 атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре мирных жителя, еще 16 человек получили ранения

Сергей Калашников