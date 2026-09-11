Национализированную тамбовскую «Ланту» может купить ленинградская «Плаза групп»

Ленинградское АО «Плаза групп» стало единственным участником торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Компания предложила за актив 223,5 млн руб., что на 49% меньше начальной цены в 438,2 млн руб. Однако результаты торгов обжалованы в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Информация об этом опубликована в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В жалобе в ФАС заявитель, наименование которого скрыто, оспаривает действия (бездействие) организатора торгов — Банка ПСБ — при проведении продажи. В документе указано, что банк не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения. Договор, заключенный с нарушением этого требования, является ничтожным.

По данным Rusprofile, АО «Плаза групп» зарегистрировано в марте 2024 года в городе Новоселье Ленинградской области. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Гендиректором и учредителем выступает Мария Акацкая. В 2024–2025 годах компания не приносила выручки. В 2025 году убыток составил 175 тыс. руб., а в 2024-м — 4 тыс. руб.

Третья попытка продать «Ланту» проходила в форме публичного предложения. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям. Первые торги были объявлены в марте, но их отменили по единогласному решению комиссии. Причины не раскрываются.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников запрещенного на территории России экстремистского объединения — Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд оставил это решение без изменений.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова