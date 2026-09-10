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Липецкий завод «Моторинвеста» вернулся в строй после зимнего обрушения крыши

Принадлежащий «Моторинвесту» завод по сборке электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Краснинском районе Липецкой области «не просто вернулся в строй, а вышел на новый уровень производительности» после зимнего обрушения крыши одного из цехов. Об этом сообщил вице-губернатор региона Сергей Курбатов после визита на предприятие.

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Работники предприятия «Моторинвеста» в Липецкой области

Работники предприятия «Моторинвеста» в Липецкой области

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

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Работники предприятия «Моторинвеста» в Липецкой области

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

Господин Курбатов добавил, что сегодня завод работает штатно: действуют цеха сварки, окраски и сборки. За год численность персонала выросла в 3,5 раза. «При этом средние зарплаты превышают областные показатели, что делает завод одним из самых привлекательных работодателей в регионе»,— добавил замгубернатора.

Кровля строившегося цеха сварки завода обрушилась на площади 5 тыс. кв. м 19 февраля. Под завалами оказались люди, часть из них смогла связаться со спасателями по телефону. К вечеру поисково-спасательные работы завершили, пострадавших извлекли. Восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии. После происшествия управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Как сообщал губернатор Игорь Артамонов, предварительно, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как на липецком заводе готовят к сборке и окрашивают автомобили Evolute

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На заводе «Моторинвест» введены новые мощности сварки и окраски кузовов Evolute, формирующие основу перехода к полноценному циклу производства

На заводе «Моторинвест» введены новые мощности сварки и окраски кузовов Evolute, формирующие основу перехода к полноценному циклу производства

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала года «Моторинвест» произвел 3,5 тыс. электромобилей и гибридов Evolute. Большая часть произведенных авто пришлась на гибридную модель Evolute I-Space

С начала года «Моторинвест» произвел 3,5 тыс. электромобилей и гибридов Evolute. Большая часть произведенных авто пришлась на гибридную модель Evolute I-Space

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Технологические операции на линии проходят контроль параметров, обеспечивая соблюдение стандартов кузовного производства Evolute

Технологические операции на линии проходят контроль параметров, обеспечивая соблюдение стандартов кузовного производства Evolute

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2026-м предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей Evolute почти вдвое — до 8 тыс. единиц

В 2026-м предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей Evolute почти вдвое — до 8 тыс. единиц

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Катафорезное грунтование обеспечивает кузовам Evolute равномерную защиту и устойчивость к коррозии на всем сроке эксплуатации

Катафорезное грунтование обеспечивает кузовам Evolute равномерную защиту и устойчивость к коррозии на всем сроке эксплуатации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работа окрасочного комплекса включает управление параметрами линии, обеспечивающее стабильность технологического процесса

Работа окрасочного комплекса включает управление параметрами линии, обеспечивающее стабильность технологического процесса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Роботизированные посты окраски применяются для повышения точности нанесения лакокрасочных материалов и повторяемости покрытия

Роботизированные посты окраски применяются для повышения точности нанесения лакокрасочных материалов и повторяемости покрытия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Окрасочные операции выполняются с использованием отечественных материалов, адаптированных под технологические требования завода

Окрасочные операции выполняются с использованием отечественных материалов, адаптированных под технологические требования завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контроль нанесения грунтовочных и окрасочных слоев позволяет обеспечивать единые стандарты качества кузовов Evolute

Контроль нанесения грунтовочных и окрасочных слоев позволяет обеспечивать единые стандарты качества кузовов Evolute

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Производственная инфраструктура завода включает оборудование, необходимое для поддержания параметров окрасочных процессов

Производственная инфраструктура завода включает оборудование, необходимое для поддержания параметров окрасочных процессов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед окраской кузова проходят детальную подготовку, включающую очистку поверхности и контроль технологических участков

Перед окраской кузова проходят детальную подготовку, включающую очистку поверхности и контроль технологических участков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Специалисты проверяют качество поверхности кузова перед переходом к следующему этапу производственного цикла Evolute

Специалисты проверяют качество поверхности кузова перед переходом к следующему этапу производственного цикла Evolute

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В процессе подготовки поверхности используют материалы российского производства, прошедшие тестирования на совместимость

В процессе подготовки поверхности используют материалы российского производства, прошедшие тестирования на совместимость

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Технологические операции ориентированы на достижение единообразия качества кузовов и устойчивости покрытия при эксплуатации

Технологические операции ориентированы на достижение единообразия качества кузовов и устойчивости покрытия при эксплуатации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Система контроля качества охватывает каждый этап окраски, включая обработку труднодоступных зон кузова

Система контроля качества охватывает каждый этап окраски, включая обработку труднодоступных зон кузова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Антикоррозийные материалы наносятся вручную на узлы кузова, усиливая защиту перед прохождением дальнейших производственных стадий

Антикоррозийные материалы наносятся вручную на узлы кузова, усиливая защиту перед прохождением дальнейших производственных стадий

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

После подготовительных работ кузова проходят промежуточный контроль, необходимый для поддержания стандартов производства

После подготовительных работ кузова проходят промежуточный контроль, необходимый для поддержания стандартов производства

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цикл кузовных операций формирует основу для перехода автомобиля к этапам окраски, сборки и установки локализованных компонентов

Цикл кузовных операций формирует основу для перехода автомобиля к этапам окраски, сборки и установки локализованных компонентов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Склад предприятия обеспечивает хранение комплектующих и материалов, необходимых для устойчивой работы производственных линий

Склад предприятия обеспечивает хранение комплектующих и материалов, необходимых для устойчивой работы производственных линий

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поставляемые узлы и материалы проходят предварительную подготовку и маркировку перед подачей на линии сборки

Поставляемые узлы и материалы проходят предварительную подготовку и маркировку перед подачей на линии сборки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Металлоконструкции размещаются на участке предприятия перед их подачей на дальнейшие технологические операции

Металлоконструкции размещаются на участке предприятия перед их подачей на дальнейшие технологические операции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Сварочные участки оснащены современными станками и оснасткой, обеспечивающими точность формирования силовых конструкций кузова

Сварочные участки оснащены современными станками и оснасткой, обеспечивающими точность формирования силовых конструкций кузова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Работа специалистов на сварочных линиях направлена на соблюдение параметров геометрии и прочности элементов кузовной платформы

Работа специалистов на сварочных линиях направлена на соблюдение параметров геометрии и прочности элементов кузовной платформы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Контроль сварочных соединений является частью системы качества, обеспечивающей надежность конструкции будущих автомобилей

Контроль сварочных соединений является частью системы качества, обеспечивающей надежность конструкции будущих автомобилей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Завершение сварочных операций формирует готовую силовую структуру кузова, обеспечивающую жесткость и долговечность конструкции

Завершение сварочных операций формирует готовую силовую структуру кузова, обеспечивающую жесткость и долговечность конструкции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Производственные бригады выполняют финальные операции сварки, после которых кузова переходят к этапам подготовки и окраски

Производственные бригады выполняют финальные операции сварки, после которых кузова переходят к этапам подготовки и окраски

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Соблюдение технологических параметров сварки обеспечивает соответствие кузовов требованиям безопасности и эксплуатационной надёжности

Соблюдение технологических параметров сварки обеспечивает соответствие кузовов требованиям безопасности и эксплуатационной надёжности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Готовые кузова проходят контроль геометрии и качества соединений перед дальнейшими этапами сборочного цикла

Готовые кузова проходят контроль геометрии и качества соединений перед дальнейшими этапами сборочного цикла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кузовной цикл завершается формированием окончательной заготовки автомобиля, которая подается на участки электрики и финальной сборки

Кузовной цикл завершается формированием окончательной заготовки автомобиля, которая подается на участки электрики и финальной сборки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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На заводе «Моторинвест» введены новые мощности сварки и окраски кузовов Evolute, формирующие основу перехода к полноценному циклу производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С начала года «Моторинвест» произвел 3,5 тыс. электромобилей и гибридов Evolute. Большая часть произведенных авто пришлась на гибридную модель Evolute I-Space

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Технологические операции на линии проходят контроль параметров, обеспечивая соблюдение стандартов кузовного производства Evolute

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В 2026-м предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей Evolute почти вдвое — до 8 тыс. единиц

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Катафорезное грунтование обеспечивает кузовам Evolute равномерную защиту и устойчивость к коррозии на всем сроке эксплуатации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работа окрасочного комплекса включает управление параметрами линии, обеспечивающее стабильность технологического процесса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Роботизированные посты окраски применяются для повышения точности нанесения лакокрасочных материалов и повторяемости покрытия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Окрасочные операции выполняются с использованием отечественных материалов, адаптированных под технологические требования завода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контроль нанесения грунтовочных и окрасочных слоев позволяет обеспечивать единые стандарты качества кузовов Evolute

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Производственная инфраструктура завода включает оборудование, необходимое для поддержания параметров окрасочных процессов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед окраской кузова проходят детальную подготовку, включающую очистку поверхности и контроль технологических участков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Специалисты проверяют качество поверхности кузова перед переходом к следующему этапу производственного цикла Evolute

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В процессе подготовки поверхности используют материалы российского производства, прошедшие тестирования на совместимость

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Технологические операции ориентированы на достижение единообразия качества кузовов и устойчивости покрытия при эксплуатации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Система контроля качества охватывает каждый этап окраски, включая обработку труднодоступных зон кузова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Антикоррозийные материалы наносятся вручную на узлы кузова, усиливая защиту перед прохождением дальнейших производственных стадий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

После подготовительных работ кузова проходят промежуточный контроль, необходимый для поддержания стандартов производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Цикл кузовных операций формирует основу для перехода автомобиля к этапам окраски, сборки и установки локализованных компонентов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Склад предприятия обеспечивает хранение комплектующих и материалов, необходимых для устойчивой работы производственных линий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поставляемые узлы и материалы проходят предварительную подготовку и маркировку перед подачей на линии сборки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Металлоконструкции размещаются на участке предприятия перед их подачей на дальнейшие технологические операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сварочные участки оснащены современными станками и оснасткой, обеспечивающими точность формирования силовых конструкций кузова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Работа специалистов на сварочных линиях направлена на соблюдение параметров геометрии и прочности элементов кузовной платформы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Контроль сварочных соединений является частью системы качества, обеспечивающей надежность конструкции будущих автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Завершение сварочных операций формирует готовую силовую структуру кузова, обеспечивающую жесткость и долговечность конструкции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Производственные бригады выполняют финальные операции сварки, после которых кузова переходят к этапам подготовки и окраски

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Соблюдение технологических параметров сварки обеспечивает соответствие кузовов требованиям безопасности и эксплуатационной надёжности

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Готовые кузова проходят контроль геометрии и качества соединений перед дальнейшими этапами сборочного цикла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Кузовной цикл завершается формированием окончательной заготовки автомобиля, которая подается на участки электрики и финальной сборки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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