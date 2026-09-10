Липецкий завод «Моторинвеста» вернулся в строй после зимнего обрушения крыши
Принадлежащий «Моторинвесту» завод по сборке электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Краснинском районе Липецкой области «не просто вернулся в строй, а вышел на новый уровень производительности» после зимнего обрушения крыши одного из цехов. Об этом сообщил вице-губернатор региона Сергей Курбатов после визита на предприятие.
Господин Курбатов добавил, что сегодня завод работает штатно: действуют цеха сварки, окраски и сборки. За год численность персонала выросла в 3,5 раза. «При этом средние зарплаты превышают областные показатели, что делает завод одним из самых привлекательных работодателей в регионе»,— добавил замгубернатора.
Кровля строившегося цеха сварки завода обрушилась на площади 5 тыс. кв. м 19 февраля. Под завалами оказались люди, часть из них смогла связаться со спасателями по телефону. К вечеру поисково-спасательные работы завершили, пострадавших извлекли. Восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии. После происшествия управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Как сообщал губернатор Игорь Артамонов, предварительно, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха.