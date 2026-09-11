В Воронежской области открылся завод алюминиевых банок для напитков за 11 млрд

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области открылся завод по производству алюминиевой тары для предприятий пищевой промышленности компании «Альба Воронеж». Объем инвестиций в предприятие превысил 11 млрд руб. В церемонии запуска предприятия приняли участие зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев. На открытии также присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж». Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Склад на заводе «Альба Воронеж». Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Завод «Альба Воронеж» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Завод «Альба Воронеж» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Гусев (слева), Алексей Гордеев (в центре) и гендиректор «Альба Воронеж» Иван Чечушков (справа) на церемонии открытия предприятия Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж». Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Склад на заводе «Альба Воронеж». Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Завод «Альба Воронеж» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Завод «Альба Воронеж» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Гусев (слева), Алексей Гордеев (в центре) и гендиректор «Альба Воронеж» Иван Чечушков (справа) на церемонии открытия предприятия Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предприятие было построено за 11 месяцев. Общая площадь здания завода составляет 49,2 тыс. кв. м. Площадь участка — 11,6 га. Мощность производства достигает 4 тыс. алюминиевых банок в минуту и 1 млрд штук в год. Склад предприятия вмещает до 150 млн банок. На заводе создано 200 рабочих мест.

Отмечается, что запуск предприятия позволит сократить зависимость от импорта и обеспечить производителей напитков тарой. Власти ожидают, что в течение десяти лет за счет налогов от предприятия в облбюджет поступит 3 млрд руб., а отчисления во внебюджетные фонды превысят 1 млрд руб.

«Открытие завода "Альба Воронеж" — это не только крупный инвестиционный проект, но и важный шаг в развитии отечественной промышленности. Предприятие сможет покрыть не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке»,— отметил генеральный директор завода «Альба Воронеж» Иван Чечушков.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» получили 17 компаний с заявленным объемом инвестиций в 67,9 млрд руб. Фактически ими уже вложено 32,3 млрд руб., создано около 1,9 тыс. рабочих мест. В 2025 году на территории ОЭЗ запустило свой завод ООО «Глобальные напитки».

Подробнее о запуске предприятия «Глобальных напитков» под Воронежем — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов