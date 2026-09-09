Орловский производитель «интернета вещей» Rubetek занялся робототехникой

Орловский производитель IoT-решений Rubetek сформировал отдельное подразделение Rubetek Robotics для разработки аппаратного и программного обеспечения в сфере робототехники и Physical AI. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новое направление сосредоточится на создании «управляющего слоя» для робототехнических платформ и их интеграции с «умными» системами (зданий и промышленной автоматизации), которые уже разрабатывает Rubetek. Сумму инвестиций «Ъ-Черноземье» отказались раскрывать.

Компания имеет собственное производство в Орле, запущенное в 2019 году. «Для развития дивизиона модернизирована производственная линия. В рамках проекта создано 40 высокотехнологичных рабочих мест, планируется расширение до 50»,— поделились там.

По Rusprofile, ООО «Рубетек Продукт» зарегистрировано в Орле в мае 2016 года и работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. Гендиректор — Ирина Биткова. Единственным учредителем выступает ООО «Рубетек Рус», владеющее 100 %. Выручка за 2025 год составила 559,7 млн руб., что вдвое превышает результат 2024 года (272,7 млн). Чистая прибыль выросла — с 219,9 до 526,6 млн руб., увеличившись на 39,5 %. Включен в реестр организаций радиоэлектронной промышленности Минпромторга.

До 2021 года компания входила в структуры ГК ПИК.

В 2021-ом на ПМЭФ «Рубетек» подписал с правительством Орловской области соглашение о строительстве второго завода площадью 15 тыс. кв. м с инвестициями 6,1 млрд руб.

«Ъ-Черноземье» писал, что в этом году компания хотела запустить в Орле производство программно-аппаратных комплексов для госкомпаний с софтом от «Сбера».

Известно, что ERA Capital (российская инвестиционная компания, которую основала и возглавляет Екатерина Лапшина) вложила в Rubetek 1,5 млрд руб.

Анна Швечикова