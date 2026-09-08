Удары пошли вразрез

На фоне прошедших 5 и 6 сентября переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского переговорщика Джареда Кушнера с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также в начале недели число атак украинских БПЛА только лишь выросло в Воронежской, Орловской и Курской областях. Во время подготовки к встречам стороны заявляли о временном сокращении ударов по Москве и Киеву. Тем временем в Воронежской области число атак БПЛА увеличилось более чем вдвое, в Орловской — вдвое, в Курской — на 4%. Тамбовскую область БПЛА атаковали дважды. И только Белгородская область стала исключением: общее число ударов там снизилось на 23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородская область, по официальным данным, ощутила сокращение интенсивности украинского огня вместе со столицей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Белгородская область, по официальным данным, ощутила сокращение интенсивности украинского огня вместе со столицей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» на основе официальных сообщений региональных властей сопоставил показатели за три дня с 5 сентября и за аналогичный период (субботу, воскресенье и понедельник) неделей ранее. В Белгородской области единственной в макрорегионе число ударов со стороны Украины снизилось. По данным оперштаба региона, за три дня начиная с 5 сентября область подверглась 352 ударам, что на 23% меньше, чем за аналогичный период неделей ранее (456 ударов с 29 по 31 августа). В обоих трехдневных периодах в области погибли по шесть человек. Число раненых уменьшилось почти в пять раз — с 73 до 15 человек.

В Курской области число атак БПЛА, запущенных Украиной, напротив, выросло на 4% — со 155 до 161, следует из ежедневных сводок губернатора Александра Хинштейна. Артобстрелов стало меньше на 37% (со 140 до 88), а сбросов взрывных устройств — на 11% (с 19 до 17). В сравниваемые периоды о погибших не сообщалось. За три дня начиная с 5 сентября пострадал один курянин, за аналогичный период неделей ранее — девять человек.

В Воронежской области число атак украинских БПЛА выросло более чем вдвое — с 15 до 33, следует из сообщений губернатора Александра Гусева. Ни в одном из сравниваемых периодов о пострадавших не сообщалось. В Орловской области число атак БПЛА также увеличилось вдвое — с шести до 12. О пострадавших не сообщалось.

В Тамбовской области в ночь с 6 на 7 сентября в Никифоровском округе в результате атаки БПЛА ВСУ загорелся купол храма святителя Николая Чудотворца, сообщал губернатор Евгений Первышов (8937863). Возгорание на высоте 40 м оперативно ликвидировали. Еще один дрон атаковал предприятие в Моршанском округе. Пострадавших в обоих случаях не зафиксировали. За аналогичный период неделей ранее власти региона не сообщали подробностей об атаках, поэтому оценить динамику невозможно.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не сообщал о каких либо атаках ВСУ за сравниваемые периоды.

Американские переговорщики 5 сентября встретились в Москве с Владимиром Путиным, а на следующий день — в Киеве с Владимиром Зеленским. Как сообщал ранее «Ъ», во время подготовки к встречам президент РФ распорядился с 0:00 мск 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Господин Зеленский в ответ объявил о приостановке ударов по Москве на тот же срок. На встрече с американскими переговорщиками господин Путин заявил, что Украина предлагала более широкое прекращение огня с 5 по 8 сентября, но договоренности достигнуты не были. По его словам, Россия получила такую просьбу по каналам спецслужб и МИД.

Президент РФ также отметил, что украинская сторона «значительно снизила удары по территории России».

Егор Якимов