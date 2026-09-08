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«Более 15 регионов перешли на "чет-нечет" после нас»

Орловский губернатор поразмышлял о топливном кризисе, долгосроях и «Колобке» на прямой линии

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира 8 сентября рассказал о сохраняющихся после топливного кризиса ограничениях на продажу бензина и оценил введенную ранее систему «чет-нечет». Глава региона также прокомментировал ограничения мобильного интернета и их влияние на безопасность, сообщил о планах передать полномочия по организации пассажирских перевозок на областной уровень, рассказал о строительстве многопрофильного медицинского центра областной больницы («Титаника») и западного обхода Орла, а также поделился впечатлениями от фильма «Колобок».

Глава Орловской области Андрей Клычков склонен считать, что его регион уже почти миновал топливный кризис

Глава Орловской области Андрей Клычков склонен считать, что его регион уже почти миновал топливный кризис

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Центральной темой эфира вновь стала ситуация на топливном рынке. По словам господина Клычкова, действующие ограничения на продажу бензина позволяют сохранять резерв на случай перебоев в поставках и возможных атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Губернатор пояснил, что власти ограничивают отпуск АИ-95 на отдельных АЗС на выезде из Орла, чтобы поддерживать запас топлива.

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По словам господина Клычкова, Орловская область первой в стране ввела систему «чет-нечет». В четные даты бензин отпускали автомобилям с четной первой цифрой цифровой части госномера, в нечетные — с нечетной. До введения ограничений очереди на АЗС сохранялись около недели. В правительстве обсуждали разные способы распределить поток покупателей, в том числе отпуск топлива по СНИЛС, паспорту или месту регистрации. В итоге власти остановились на варианте, предложенном жителями. «Буквально за два дня сняли напряжение. И более пятнадцати регионов России перешли на систему после нас. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже»,— рассказал глава региона.

Отдельно губернатор остановился на попытках перепродажи топлива на фоне ажиотажного спроса. По его словам, правоохранительные органы оперативно начали проверки и рейды. Опасения властей вызывало и хранение топлива в бытовых условиях. «Не буду скрывать: мы выводили в дежурство ожоговую реанимацию»,— рассказал господин Клычков.

Еще одной темой стали ограничения работы мобильного интернета. Губернатор признал, что они создают неудобства жителям, однако, по его оценке, дают заметный эффект с точки зрения безопасности. Областные власти продолжают обсуждать с федеральными органами перспективы постепенного смягчения ограничений. «Если раньше беспилотники наводились по мобильному интернету, сейчас они лишены этой возможности. Они вынуждены подниматься выше и идти по другим траекториям»,— заявил глава региона.

Заметная часть эфира была посвящена общественному транспорту. Отвечая на жалобы жителей на отсутствие автобусов в вечернее время, губернатор сообщил о готовящейся реформе. По его словам, с 1 января 2027 года полномочия по организации пассажирских перевозок планируется передать с муниципального уровня на региональный.

По словам господина Клычкова, действующая система не позволяет эффективно контролировать исполнение контрактов частными перевозчиками. После передачи полномочий региональные власти планируют пересмотреть маршрутную сеть, провести новые конкурсы и ужесточить требования к исполнению контрактов. Параллельно продолжается обновление автобусного парка: в прошлом году регион приобрел 47 автобусов, в текущем — еще 21 машину.

Отдельно губернатор рассказал о строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, известного как «Титаник». По его словам, после получения федеральной поддержки работы заметно активизировались, а на закупку медицинского оборудования направлено более 2 млрд руб.

«Мой любимый "Титаник" сейчас уже выглядит по-другому. Занимаемся тем, что достраиваем его»,— сказал глава региона. Готовность строительной части объекта он оценил в 87%. Вместе с тем губернатор признал, что подрядчик не справляется с обязательствами, поэтому областные власти подключились к поиску субподрядчиков и фактически в ручном режиме контролируют ход работ. Расторгать контракт власти не намерены: по словам господина Клычкова, это может создать риск возврата федерального финансирования.

Другой проблемный объект, о котором зашла речь в ходе эфира,— мемориальный комплекс «Судбищенская битва». Губернатор напомнил, что подрядчик должен был завершить работы еще 7 сентября, однако объект до сих пор не сдан. По словам главы региона, подрядчик «продлил гарантии», однако их вид он не уточнил. До 10 сентября компания должна определиться с дальнейшей работой. Если к этой дате решение о ее продолжении принято не будет, власти намерены расторгнуть контракт, предъявить подрядчику претензии и завершить объект по отдельным контрактам.

Еще одним крупным инфраструктурным проектом, о котором говорил губернатор, стал западный обход Орла. В июле «Ъ-Черноземье» сообщал о возобновлении его строительства. По данным, приведенным в эфире, на объекте ежедневно работают около 150 человек, а запуск движения возможен в начале 2027 года. «Конечно, это будет прямо глоток воздуха для города»,— уверен господин Клычков. По его оценке, после ввода обхода из Орла уйдут около 15 тыс. транзитных автомобилей в сутки, что снизит загруженность и износ городских дорог.

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Не обошлось и без культурной повестки. Губернатор рассказал, что недавно сходил с сыном на фильм «Колобок», который оставил у него неоднозначные впечатления. Господин Клычков сравнил главного героя с Соловьем-разбойником и назвал подход авторов фильма «очень нетрадиционным».

Впрочем, итогом похода в кино губернатор остался доволен. «Посмотрели, чипсы поели, лимонада попили, с сыном время провели. Он доволен, значит, я доволен»,— заключил господин Клычков.

Анна Швечикова