«Более 15 регионов перешли на "чет-нечет" после нас»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира 8 сентября рассказал о сохраняющихся после топливного кризиса ограничениях на продажу бензина и оценил введенную ранее систему «чет-нечет». Глава региона также прокомментировал ограничения мобильного интернета и их влияние на безопасность, сообщил о планах передать полномочия по организации пассажирских перевозок на областной уровень, рассказал о строительстве многопрофильного медицинского центра областной больницы («Титаника») и западного обхода Орла, а также поделился впечатлениями от фильма «Колобок».

Глава Орловской области Андрей Клычков склонен считать, что его регион уже почти миновал топливный кризис

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Центральной темой эфира вновь стала ситуация на топливном рынке. По словам господина Клычкова, действующие ограничения на продажу бензина позволяют сохранять резерв на случай перебоев в поставках и возможных атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Губернатор пояснил, что власти ограничивают отпуск АИ-95 на отдельных АЗС на выезде из Орла, чтобы поддерживать запас топлива.

По словам господина Клычкова, Орловская область первой в стране ввела систему «чет-нечет». В четные даты бензин отпускали автомобилям с четной первой цифрой цифровой части госномера, в нечетные — с нечетной. До введения ограничений очереди на АЗС сохранялись около недели. В правительстве обсуждали разные способы распределить поток покупателей, в том числе отпуск топлива по СНИЛС, паспорту или месту регистрации. В итоге власти остановились на варианте, предложенном жителями. «Буквально за два дня сняли напряжение. И более пятнадцати регионов России перешли на систему после нас. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже»,— рассказал глава региона.

Отдельно губернатор остановился на попытках перепродажи топлива на фоне ажиотажного спроса. По его словам, правоохранительные органы оперативно начали проверки и рейды. Опасения властей вызывало и хранение топлива в бытовых условиях. «Не буду скрывать: мы выводили в дежурство ожоговую реанимацию»,— рассказал господин Клычков.

Еще одной темой стали ограничения работы мобильного интернета. Губернатор признал, что они создают неудобства жителям, однако, по его оценке, дают заметный эффект с точки зрения безопасности. Областные власти продолжают обсуждать с федеральными органами перспективы постепенного смягчения ограничений. «Если раньше беспилотники наводились по мобильному интернету, сейчас они лишены этой возможности. Они вынуждены подниматься выше и идти по другим траекториям»,— заявил глава региона.

Заметная часть эфира была посвящена общественному транспорту. Отвечая на жалобы жителей на отсутствие автобусов в вечернее время, губернатор сообщил о готовящейся реформе. По его словам, с 1 января 2027 года полномочия по организации пассажирских перевозок планируется передать с муниципального уровня на региональный.

По словам господина Клычкова, действующая система не позволяет эффективно контролировать исполнение контрактов частными перевозчиками. После передачи полномочий региональные власти планируют пересмотреть маршрутную сеть, провести новые конкурсы и ужесточить требования к исполнению контрактов. Параллельно продолжается обновление автобусного парка: в прошлом году регион приобрел 47 автобусов, в текущем — еще 21 машину.

Отдельно губернатор рассказал о строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, известного как «Титаник». По его словам, после получения федеральной поддержки работы заметно активизировались, а на закупку медицинского оборудования направлено более 2 млрд руб.

«Мой любимый "Титаник" сейчас уже выглядит по-другому. Занимаемся тем, что достраиваем его»,— сказал глава региона. Готовность строительной части объекта он оценил в 87%. Вместе с тем губернатор признал, что подрядчик не справляется с обязательствами, поэтому областные власти подключились к поиску субподрядчиков и фактически в ручном режиме контролируют ход работ. Расторгать контракт власти не намерены: по словам господина Клычкова, это может создать риск возврата федерального финансирования.

Другой проблемный объект, о котором зашла речь в ходе эфира,— мемориальный комплекс «Судбищенская битва». Губернатор напомнил, что подрядчик должен был завершить работы еще 7 сентября, однако объект до сих пор не сдан. По словам главы региона, подрядчик «продлил гарантии», однако их вид он не уточнил. До 10 сентября компания должна определиться с дальнейшей работой. Если к этой дате решение о ее продолжении принято не будет, власти намерены расторгнуть контракт, предъявить подрядчику претензии и завершить объект по отдельным контрактам.

Еще одним крупным инфраструктурным проектом, о котором говорил губернатор, стал западный обход Орла. В июле «Ъ-Черноземье» сообщал о возобновлении его строительства. По данным, приведенным в эфире, на объекте ежедневно работают около 150 человек, а запуск движения возможен в начале 2027 года. «Конечно, это будет прямо глоток воздуха для города»,— уверен господин Клычков. По его оценке, после ввода обхода из Орла уйдут около 15 тыс. транзитных автомобилей в сутки, что снизит загруженность и износ городских дорог.

Не обошлось и без культурной повестки. Губернатор рассказал, что недавно сходил с сыном на фильм «Колобок», который оставил у него неоднозначные впечатления. Господин Клычков сравнил главного героя с Соловьем-разбойником и назвал подход авторов фильма «очень нетрадиционным».

Впрочем, итогом похода в кино губернатор остался доволен. «Посмотрели, чипсы поели, лимонада попили, с сыном время провели. Он доволен, значит, я доволен»,— заключил господин Клычков.

Анна Швечикова