Четыре мирных жителя погибли и 16 ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

За прошлые сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области. При целенаправленных ударах в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом 10 сентября сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным врио главы региона удары, ВСУ за сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Совершены десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Четыре раза взрывные устройства были сброшены с беспилотников. Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 189 БПЛА.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки Белгородская область подверглась 189 атакам ВСУ. В результате в Грайворонском округе погиб мирный житель. Также 13 человек получили ранения в Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев на этой неделе заявил, что Шебекинский округ сейчас не является самым опасным муниципалитетом региона с точки зрения атак ВСУ. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах.

Денис Данилов