Де-мобилизация

Минцифры объявило о запуске «большой четверкой» операторов мобильной связи стандарта 5G в России: Воронеж стал единственным исключением среди городов-миллионников. МТС и «Мегафон» заявили «Ъ-Черноземье» «о готовности и высоком потенциале 5G для бизнеса в регионе», не назвав актуальных сроков запуска. «Т2» обозначил горизонт «в пределах пяти лет», в «Билайне» пока считают комментарии преждевременными. Эксперты отмечают, что под 5G выделен не самый удобный диапазон частот и особого спроса пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воронеж — последний, 16-й город-миллионник — не вошел в число городов, где объявлено о запуске сети пятого поколения Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото 5G откроет доступ к новым сервисам, в перспективе — к использованию беспилотного такси и роботизированной доставке Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Главным драйвером внедрения 5G, по мнению Василия Голуба, станет корпоративный сегмент Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Для предприятий 5G —инструмент цифровизации и повышения эффективности Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Воронеж — последний, 16-й город-миллионник — не вошел в число городов, где объявлено о запуске сети пятого поколения Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото 5G откроет доступ к новым сервисам, в перспективе — к использованию беспилотного такси и роботизированной доставке Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Главным драйвером внедрения 5G, по мнению Василия Голуба, станет корпоративный сегмент Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Для предприятий 5G —инструмент цифровизации и повышения эффективности Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ / купить фото

Минцифры объявило о запуске связи пятого поколения (5G) в России. На первом этапе она заработала в 15 городах-миллионниках. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили «почти 10 млн человек», сообщила пресс-служба ведомства. Воронеж — последний, 16-й город-миллионник — в их число не вошел. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области, в городе уже действует развитая инфраструктура, которая «работает хорошо»: существующая сеть LTE довольно «сильно развита» и «обладает широкой сетью покрытия». Поэтому федеральное ведомство могло принять решение направить ресурсы на другие регионы.

«В Воронеже именно то, что сейчас работает — работает хорошо. Поэтому федеральное ведомство решило перенаправить ресурсы на другие регионы. Наш город когда-то будет, конечно же, но по срокам у нас не знают — это решает Москва», — пояснили в пресс-службе региона.

Директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб сообщил «Ъ-Черноземье», что компания активно готовится к запуску 5G последние несколько лет. «Начиная с 2025 года мы поэтапно модернизируем телекоммуникационную инфраструктуру региона, переводя ее на отечественное оборудование "ИРТЕЯ". Выбор вендора не случаен: "ИРТЕЯ" входит в реестр российского оборудования и предлагает стабильное и приемлемое по стоимости решение, сопоставимое по характеристикам с иностранными продуктами. Кроме того, "ИРТЕЯ" уже работает в диапазонах LTE, которые можно использовать для сетей 5G на принципах технологической нейтральности», — отметил он.

По его словам, для 5G потребуется более высокая плотность размещения базовых станций — примерно в два раза выше, чем для LTE: «Однако вся действующая инфраструктура в Воронеже и регионе — площадки, мачты, кабельные линии, узлы связи — может быть задействована под сеть нового поколения без ограничений».

«К приходу нового стандарта готов и рынок: сегодня 43% абонентских устройств в Воронеже и 35% в области могут поддерживать 5G, и эта доля будет только расти», — добавил господин Голуб.

Он также рассказал о перспективах для потребителей: «Для конечного потребителя это означает скачок скоростей с привычных 60–100 Мбит/с до 1,5 Гбит/с. Помимо быстрого скачивания и комфортной работы с облачными решениями, виртуальной или дополненной реальностью, 5G откроет доступ к новым сервисам: синхронному переводу речи в реальном времени, работе ИИ-агентов непосредственно в смартфонах, а в перспективе — к использованию беспилотного такси и роботизированной доставке».

Главным драйвером внедрения 5G, по мнению Василия Голуба, станет корпоративный сегмент (B2B), в первую очередь воронежская промышленность:

«Сети с минимальной задержкой позволят масштабировать интернет вещей, снижая простои оборудования на 20–30%. Это создаст условия для удаленного управления техникой в опасных зонах без риска для людей, развития беспилотной логистики с автоматической навигацией и предотвращением столкновений».

‹Кроме того, 5G обеспечит работу сложной видеоаналитики и систем безопасности на производствах, а также позволит еще эффективнее использовать "цифровые двойники" заводов — моделировать и оптимизировать процессы без остановки реального производства», — заключил он.

Директор Мегафона в Воронежской области Мария Мамедова согласилась с позицией коллег, отметив потенциал 5G в B2B-сегменте. В компании пояснили «Ъ-Черноземье», что для оператора это возможность развивать новые цифровые решения, а для предприятий промышленности, добывающего сектора и сельского хозяйства — инструмент для цифровизации и повышения эффективности:

«Инфраструктура уже готова. Сейчас дальнейшее развитие проекта зависит от завершения необходимых регуляторных процедур.

После получения всех требуемых разрешений мы будем готовы начать поэтапный запуск 5G в российских городах». Конкретные сроки зависят от планирования сети, технической готовности инфраструктуры и согласований.

В пресс-службе оператора мобильной связи «Билайн» «Ъ-Черноземье» сообщили, что комментировать эту тему «пока преждевременно».

В «Т2» сообщили «Ъ-Черноземье»: «Компания запустила 5G в 7 городах-миллионниках страны. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE и качественное изменение клиентского опыта. Проект вступил в первую фазу; список городов, график и сроки запуска для второго этапа еще предстоит определить. Но сейчас, с утвержденным сценарием и согласованием коммерческого запуска, темпы развертывания будут только увеличиваться.

На уточнение о сроках запуска в Воронеже там добавили, что «решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) предполагает покрытие 5G ключевых мест массового пребывания во всех городах-миллионниках в горизонте пяти лет».

В городах, где запущена эта связь, доступ есть только с устройств на Android, для владельцев iPhone все зависит от решения Apple. В пресс-релизе Минцифры также говорится, что власти прорабатывают запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора — «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2. В Новосибирске и Казани она доступна пользователям «Мегафона» и МТС, в Самаре — «Билайна» и «Мегафона». В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафона». В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске услугами связи пятого поколения могут пользоваться абоненты Т2. В Уфе — МТС, в Ярославле — «Билайна». На первом этапе связь 5G будет работать в диапазонах радиочастот, ранее выделенных операторам под стандарт LTE (4G). В Минцифры рассчитывают, что это позволит увеличить пропускную способность сетей на 20–25%. Кроме того, операторы «в равном объеме и на бесплатной основе» получили полосы радиочастот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, что «позволяет сохранить высокий уровень конкуренции между ними и гарантировать доступные тарифы».

Заседание ГКРЧ по распределению радиочастотного спектра в России и определению условий его использования состоялось 31 августа. На нем также было принято решение, что операторы могут применять зарубежные базовые станции, установленные на сетях до 1 сентября и уже работающие. Ранее развертывание сетей 5G допускалось только на отечественном оборудовании. «Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения», — отметили тогда в Минцифры.

Технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин скептически оценивает запуск: «Выделили совсем не тот диапазон частот, который нужен операторам. Оборудования под него нет. Более того, плотность установки базовых станций потребуется гораздо более высокая, чем для стандартов 5G, распространенных в других странах. Наиболее популярный в мире диапазон 5G 3,4–3,8 ГГц в России зарезервирован силовыми структурами. Операторам выделили гораздо менее интересный с технической точки зрения диапазон 4,8 ГГц (4630–4990 МГц)».

По его словам, все это выливается в значительные расходы для операторов связи, которые еще и неизвестно, за счет чего покрывать — особого спроса на 5G нет.

А текущие потребности в мобильном интернете покрываются действующим LTE: «"Запущена связь" — это громкое заявление. Операторы могут называть "pre 5G" или еще как-то для отчетности перед Минцифры, но фактически это тот же LTE».

Анна Швечикова