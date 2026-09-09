В Белгороде продают строительную фирму «Универсал-сервис» с имуществом за 60 млн

В Белгороде выставили на продажу ООО «Универсал-сервис» вместе с имуществом. Стоимость готового бизнеса составляет 60 млн руб. Соответствующее объявление размещено на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущество ООО «Универсал-сервис»

Фото: «Авито» Имущество ООО «Универсал-сервис»

Фото: «Авито»

В состав сделки входят производственная техника, автомобили, оборудование и офисное помещение в центре Белгорода. Согласно информации в объявлении, компания занимается комплексным выполнением земляных работ. Отмечается, что у организации нет кредитов, залогов, поручительств, налоговой и кредиторской задолженности. Также ООО «Универсал-сервис» не выступало ответчиком по судебным делам.

Собственник объяснил «Ъ-Черноземье» решение о продаже переездом семьи в Москву и сложностями ведения бизнеса в Белгородской области. По его словам, значительная часть контрактов приходилась на Шебекинский и Ракитянский районы, где сейчас вести работы «практически невозможно». Владелец актива допускает возможность открыть новый бизнес в Москве. Кроме того, он сообщил, что параллельно работает как индивидуальный предприниматель (ИП).

Согласно Rusprofile, ООО «Универсал-сервис» зарегистрировано в Белгороде в июле 2006 года. Основной вид деятельности — перевозки. Также компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Единственным учредителем и генеральным директором выступает Сергей Золотарев. В 2025 году выручка организации составила 20 млн руб., чистая прибыль — 58 тыс. руб. ИП Сергей Золотарев зарегистрирован в ноябре 2011 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Компания продолжает работать. Заявленная окупаемость бизнеса составляет три года.

На этой неделе стало известно, что нефтеперерабатывающий завод в Боброве Воронежской области выставили на продажу за 200 млн руб. Предприятие рассчитано на переработку до 125 тыс. тонн сырья в год. Проект строительства Бобровского НПЗ стартовал в 2007 году. Одним из инвесторов выступал Борис Китаев, занимавший пост вице-губернатора Воронежской области в 2001–2009 годах.

Кабира Гасанова