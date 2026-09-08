В Курске судят за мошенничество экс-главу УКС и бывшего директора дорожной фирмы

Прокуратура Курской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении 43-летнего бывшего директора компании из сферы дорожного строительства и его 57-летней подчиненной. По версии следствия, при капремонте дороги они похитили свыше 15 млн руб. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об экс-директоре обанкротившегося ООО «ДРСУ» Руслане Алистратове и Ольге Масловой, которая с июля по сентябрь 2025-го возглавляла управление капитального строительства (УКС) города Курска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» («ДРСУ») было зарегистрировано в Курске в августе 2012 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. В январе 2022-го организация была признана банкротом. С марта 2023-го конкурсным управляющим назначен Дмитрий Флегонтов. Единственным учредителем предприятия с долей 100% указан Павел Сукманов. Руслан Алистратов руководил фирмой с июня 2019-го по декабрь 2021-го. За все время с ООО «ДРСУ» заключили около 130 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд руб. Крупнейшим заказчиком стало ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Финансовые показатели фирмы за 2021 год демонстрировали резкое ухудшение: выручка составила 1,15 млрд руб., что на 43% ниже показателя 2020-го (2,02 млрд), а незначительная прибыль сменилась убытком в размере 276,75 млн руб.

По данным следствия, в 2019 году со строительной организацией был заключен госконтракт на капремонт автодороги, в рамках которого подрядчик должен был обеспечить вывоз демонтированных фрагментов дорожного покрытия и других отходов на специализированный полигон. Следствие считает, что в период 2019–2021 годов обвиняемые, не выполнив эти обязательства, внесли в документы недостоверные сведения о якобы понесенных расходах на размещение отходов, на основании которых фирме перечислили свыше 15 млн руб.

Руслан (Николаевич) Алистратов в настоящее время является гендиректором курского ООО «РН Групп». Строительная фирма была основана в феврале 2022 года. Ее единственным учредителем выступает Евгения (Викторовна) Алистратова. Ранее господин Алистратов также возглавлял ООО «Курское ДРСУ» в период с ноября 2020-го по август 2021-го. Ольга Маслова руководила ООО «ДРСУ» в статусе исполняющего обязанности директора в период с октября 2015-го по февраль 2018-го. Она также возглавляла ООО «Курское ДРСУ» с октября 2021-го по январь 2024-го. В кресле руководителя УКС города Курска госпожу Маслову в сентябре 2025-го сменил Николай Шаргородский.

Руслана Алистратова и Ольгу Маслову обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Курска, оно передано судье Лилии Луневой. Дата заседания пока не назначена.

«В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании соответствующей суммы в бюджет»,— добавили в ведомстве.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Курский областной суд поступило уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой. Вместе с госпожой Петровой на скамье подсудимых окажутся Роман Бугай, Дмитрий Токарев и Ольга Минакова, которая ранее была замруководителя фонда капремонта.

Денис Данилов