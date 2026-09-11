Главные новости за 11 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

МТС запустила сеть пятого поколения на частотах LTE в Краснодаре, Новороссийске и Анапе. Города вошли в число 16 российских населенных пунктов, где оператор начал коммерческую эксплуатацию 5G в диапазоне 2100 МГц.

В одной из школ Каневского района Краснодарского края отменены занятия после массового отравления учеников. Возбуждено уголовное дело. Нескольких несовершеннолетних госпитализировали.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц.

Краснодар находится на 34-м месте рейтинга самой дорогой аренды квартир в России. Снять однокомнатную квартиру в столице Кубани стоит в среднем 26,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — 36 тыс. руб., трехкомнатную — 49,4 тыс.

В Сочи предложили сохранить ставку туристического налога на уровне 2% в 2027 году. Изначально предполагалось ее повышение.

Строительство Северного обхода Новороссийска предварительной стоимостью 70 млрд руб. планируется начать в 2029 году.

Ситуация с топливом в Сочи постепенно стабилизируется. Об этом в ходе прямой линии заявил глава города Андрей Прошунин. Город ежедневно получает порядка 1,2–1,4 тыс. т бензина.

В тушении пожара на территории заповедника «Утриш» в районе Анапы задействована авиация. Площадь возгорания достигла 8 га.

Жители Краснодара считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 57,3 тыс. руб. в месяц. За семь месяцев этот показатель вырос на 4,9%.

В День образования Краснодарского края в муниципалитетах проведут более 1770 мероприятий. Состоятся торжественные церемонии поднятия флага региона и праздничные программы.

Краснодар вошел в число российских городов, где «МегаФон» запустил коммерческую сеть связи пятого поколения (5G). На первом этапе оператор обеспечил покрытие в парке «Краснодар».