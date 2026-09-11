В Краснодаре, Новороссийске и Анапе запустили сеть 5G на частотах LTE

МТС запустила сеть пятого поколения на частотах LTE в Краснодаре, Новороссийске и Анапе. Города вошли в число 16 российских населенных пунктов, где оператор начал коммерческую эксплуатацию 5G в диапазоне 2100 МГц, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Жители Краснодарского края уже могут воспользоваться сетью в наиболее загруженных точках трех городов. В Краснодаре, Новороссийске и Анапе оператор организовал по десять зон с покрытием 5G.

Запуск стал возможен после решения Государственной комиссии по радиочастотам от 31 августа, разрешившего операторам использовать в сетях пятого поколения частоты, ранее выделенные для LTE. Одновременно ГКРЧ выделила операторам «большой четверки» полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

Всего МТС запустила 5G в диапазоне 4,9 ГГц на базе 46 бывших тестовых зон в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Максимальная заявленная скорость передачи данных в этой сети достигает 1,5 Гбит/сек. Еще в 16 городах, включая три города Краснодарского края, 5G работает на частотах LTE 2100 МГц.

По словам генерального директора МТС Инессы Галактионовой, запуск 5G открывает возможности для развития новых цифровых сервисов и промышленных решений. В компании сообщили, что с 2022 года вложили более 50 млрд руб. в подготовку инфраструктуры к переходу на новый стандарт.

Ранее сеть 5G в Краснодаре запустил «МегаФон». Оператор обеспечил покрытие в парке «Краснодар», на прилегающих территориях и отдельных автомобильных магистралях.

11 сентября Минцифры сообщило о начале коммерческой эксплуатации первых сетей 5G в России операторами МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и T2. На первом этапе новый стандарт связи стал доступен в 16 городах, где проживают около 10 млн человек.

Вячеслав Рыжков