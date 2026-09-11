Власти Сочи обсуждают сохранение ставки туристического налога

В Сочи предложили сохранить ставку туристического налога на уровне 2% в 2027 году. Изначально предполагалось ее повышение, однако депутаты городского собрания рассматривают сохранение действующего тарифа как одну из мер поддержки санаторно-курортной отрасли. Об этом сообщил председатель собрания Виктор Филонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По его словам, вопрос о сохранении ставки дважды обсуждался на заседаниях профильного комитета. Депутаты предлагают не увеличивать налоговую нагрузку на гостиницы и санатории с учетом текущей ситуации в курортной отрасли.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что знает об инициативе и поддерживает ее дальнейшее обсуждение. По его словам, при принятии решения необходимо учитывать интересы городского бюджета и предприятий санаторно-курортного комплекса.

«Здесь нужно найти баланс: с одной стороны, это доходы в бюджет, с другой — поддержка санаторно-курортной отрасли»,— сказал господин Прошунин. Он допустил, что при необходимости повышение ставки может быть отложено на определенный срок, чтобы не увеличивать нагрузку на предприятия. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

Вячеслав Рыжков