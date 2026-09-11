В одной из школ Кубани отменили занятия после отравления учеников кишечной инфекцией

В одной из школ Каневского района Краснодарского края отменены занятия после массового отравления учеников. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, в школе зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Сейчас в учебном учреждении проводится санитарная обработка, в том числе пищеблока.

Пробы и анализы доставлены в лабораторию. Предварительные результаты ожидаются сегодня.

Ранее сообщалось, что в Каневском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ученики одной из школ района обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Нескольких несовершеннолетних госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алина Зорина