К тушению пожара в заповеднике «Утриш» привлекли вертолет

В тушении пожара на территории заповедника «Утриш» в районе Анапы задействована авиация. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава муниципального образования Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

По словам мэра, вертолет Ми-8 совершил более десяти сбросов воды для ликвидации огня на территории заповедника, сейчас специалисты продолжают тушение. На месте работают больше 40 огнеборцев, к устранению возгорания привлечено порядка 15 единиц техники. Отмечается, что специалистами предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор.

«В настоящий момент площадь пожара составляет 8 гектаров. Работы осложняет труднодоступный горный рельеф и сухая, ветреная погода»,— подчеркнула Светлана Маслова.

UPD: По обновленным данным оперативного штаба Краснодарского края, с воздуха произведено уже более 20 сбросов воды. Задействованные силы и средства на земле увеличили до 80 специалистов и 24 единиц техники, в том числе от МЧС и «Кубань-СПАС».

Ранее сообщалось, что на месте возгорания работают представители МЧС, РСЧС, лесничества, казачества, развернуты рукава, действуют мотопомпы, на склон подвозят воду мотоциклисты. Пожар в районе Малого Утриша снова возник вечером 10 октября. Изначально в тушении было задействовано 15 человек.

Алина Зорина