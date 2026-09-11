Андрей Прошунин: Ситуация с топливом в Сочи постепенно стабилизируется

Ситуация с топливом в Сочи постепенно стабилизируется. Об этом в ходе прямой линии заявил глава города Андрей Прошунин. По его словам, благодаря инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, поддержанной в правительстве РФ, объемы поставок горючего в регион значительно выросли: город ежедневно получает порядка 1,2–1,4 тыс. т бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«В разгар курортного сезона любые колебания в поставках топлива ощущались достаточно остро. Мы приняли исчерпывающие меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, экстренных и медицинских служб, а также всего комплекса ЖКХ»,— заявил Андрей Прошунин.

По его словам, контроль цен на горючее ведется ежедневно, принимаются меры для недопущения спекуляций. Госавтоинспекция при необходимости следит за порядком на АЗС, помощь оказывают транспортные волонтеры.

Кроме того, совместно с поставщиками скорректирована логистика и сформирован резервный запас для нужд жителей муниципалитета. Мэр отметил, что время ожидания в очередях на заправках в Сочи сейчас не превышает 30 минут.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать через чат-бот администрации в МАХ или по многоканальной горячей линии. Как отметил глава города, в текущих условиях давать долгосрочные прогнозы сложно, но власти намерены сохранить положительную динамику.

Алина Зорина