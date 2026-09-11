В День образования Кубани проведут более 1,7 тысячи мероприятий

В День образования Краснодарского края в муниципалитетах проведут более 1770 мероприятий. Состоятся торжественные церемонии поднятия флага региона и праздничные программы. В образовательных организациях запланированы тематические линейки, открытые уроки, лекции и кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

В Геленджике в рамках акции «Любимому краю — виват!» откроются выставки передвижного музея «Кубань — житница России». В Ейском районе библиотеки объединят 16 краеведческих и историко-патриотических мероприятий в цикл «Знай ПРОкрай». В краевой столице участникам фестиваля-квеста «Символы Кубани» предложат через интерактивные задания раскрыть ключевые символы региона.

По данным администрации, особое место займут мероприятия, посвященные казачьей культуре: в Краснодаре представят выставку предметов казачьего быта, в Приморско-Ахтарском районе пройдут выставка декоративно-прикладного искусства и мастер-классы, в Кореновском районе — поэтический марафон «Родимый край». Современные мультимедийные форматы представят мэппингом и световыми проекциями: в Кореновске на стене центра народной культуры и досуга покажут тематический контент в цветах флага Кубани. В Новокубанске на площади искусств пройдет мэппинг «Родина моя — Кубань». В Ленинградском районе фасад Дворца культуры «Кубань» вечером оформят в цветах флага края.

Патриотический блок включает акцию «Поздравления на фронт» — школьники подготовят подарочные наборы и письма для участников СВО. В Тимашевском районе состоится благотворительная ярмарка, средства от которой направят на гуманитарную помощь участникам спецоперации. В Краснодаре в рамках акции «Сильная Кубань — спортивная Кубань» пройдут соревнования, зарядки с чемпионами и мероприятия ГТО. Экологическое направление объединит субботники и уборку парков, скверов и памятников. С 11 по 13 сентября в историческом парке «Россия — моя история» будет работать выставка «Достояние Кубани», а все желающие смогут принять участие во флешмобе «Дерево Дружбы».

Алина Зорина