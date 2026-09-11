Строительство Северного обхода Новороссийска за 70 млрд рублей хотят начать в 2029 году

Строительство Северного обхода Новороссийска предварительной стоимостью 70 млрд руб. планируется начать в 2029 году. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

По его словам, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить необходимые документы и сформировать рабочую группу с участием профильных краевых ведомств и администрации Новороссийска. Группа должна разработать технико-экономические показатели проекта.

Северный обход, как отметил господин Кравченко, должен снизить нагрузку на городскую дорожную сеть и вывести из нее грузовой транспорт. До введения ограничений на движение грузовиков в Новороссийск ежедневно въезжало около 9,5 тыс. грузовых автомобилей. Еще порядка 1,4 тыс. грузовиков перемещались внутри города между терминалами и портовыми объектами.

Ранее администрация Новороссийска направляла проект Северного обхода в Минтранс России для включения в план дорожной деятельности. В рамках проекта также предполагалось строительство новой транспортной развязки для разделения потоков транзитного, внутригородского и межгородского транспорта.

В ноябре губернатор Краснодарского края сообщал, что проект рассматривается федеральными ведомствами. По его оценке, новая развязка должна способствовать решению проблемы заторов на подъездах к Новороссийску.

Предыдущая оценка стоимости проекта была выше. Инвестиции в первые два этапа строительства Северного обхода оценивались примерно в 109 млрд руб. Протяженность новой дороги должна примерно в четыре раза превысить длину существующей объездной трассы Новороссийска от Цемдолины до улицы Портовой, которая составляет около 13 км.

Вячеслав Рыжков