Краснодарцы считают, что МРОТ должен быть в 2 раза больше существующего

Жители Краснодара считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 57,3 тыс. руб. в месяц. За семь месяцев этот показатель вырос на 4,9%, следует из опроса SuperJob, проведенного среди 27,5 тыс. экономически активных жителей 37 городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В феврале краснодарцы называли желаемым уровнем МРОТ 54,6 тыс. руб., а в июне 2025 года — 55,3 тыс. руб. Таким образом, ожидания жителей города продолжают превышать установленный федеральный минимум.

С января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27,093 тыс. руб. При этом в отдельных регионах минимальная зарплата установлена выше федерального уровня. В Москве она составляет 39,73 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 31,25 тыс. руб.

Краснодар занял пятую позицию в рейтинге городов по желаемому уровню МРОТ. Выше ожидания зафиксированы в Москве — 64 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб., Хабаровске — 58 тыс. руб. и Красноярске — 57,6 тыс. руб.

Владивосток и Екатеринбург находятся на отметке 56,6 тыс. руб., Омск — 56,4 тыс. руб., Новосибирск — 55,4 тыс. руб. В Ростове-на-Дону жители хотели бы видеть МРОТ на уровне 55 тыс. руб., в Самаре — 54,8 тыс. руб., в Астрахани — 53,6 тыс. руб.

Наиболее умеренные ожидания зафиксированы в Кирове — 50,4 тыс. руб., Волгограде — 50,6 тыс. руб. и Ижевске — 50,9 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков