Новой сетью 5G в Краснодаре обеспечили в первую очередь парк Галицкого

Краснодар вошел в число российских городов, где «МегаФон» запустил коммерческую сеть связи пятого поколения (5G). На первом этапе оператор обеспечил покрытие в парке «Краснодар», а также на прилегающих территориях, жилых массивах и автомобильных магистралях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Зона 5G охватывает основные объекты парка, включая стадион, амфитеатр, Японский сад, Парк Облаков, «Каньон», подземный сад, спортивные площадки и другие точки притяжения. Покрытие также обновлено на участках улиц Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Школьной, имени Жлобы, Героев-Разведчиков, имени 40-летия Победы, Героя Сарабаева и Героя Владислава Посадского.

Для запуска 5G оператор использовал действующую LTE-инфраструктуру. Базовые станции были модернизированы, а новая сеть развернута на существующих частотах с учетом принципа технологической нейтральности.

Подключиться к 5G могут владельцы совместимых смартфонов. Для устройств без поддержки нового стандарта «МегаФон» предлагает опцию «5G режим», которая, по данным оператора, позволяет увеличить скорость мобильного интернета за счет специальных настроек сети.

«Запуск 5G на Кубани продиктован ростом спроса на высокоскоростной интернет»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. По его словам, развитие сети должно обеспечить запас инфраструктурных возможностей для дальнейшей цифровизации бизнеса и городских сервисов.

По данным «МегаФона», летом парк «Краснодар» посетили на 63% больше россиян, чем в период новогодних праздников. Объем мобильного интернет-трафика на территории парка за этот период вырос на 20%. Среди наиболее часто посещающих парк туристов компания отмечает жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей, Башкирии и Татарстана. Данные получены на основе анализа обезличенной мобильной активности абонентов.

Вячеслав Рыжков