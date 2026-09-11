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Мэрия Нижнего Новгорода выставит на торги муниципальные квартиры в Сочи

Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать муниципальные квартиры в Сочи, которые оказались в собственности города после присоединения Кстовского округа. Соответствующий проект решения городской думы планируют рассмотреть на заседании 23 сентября, пишет «Ъ-Приволжье».

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке к проекту, использовать эти квартиры для обеспечения жильем малоимущих жителей Нижнего Новгорода невозможно. В связи с этим недвижимость планируют продать на электронном аукционе.

Средства, полученные от продажи квартир, поступят в муниципальный бюджет Нижнего Новгорода.

Мария Удовик

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